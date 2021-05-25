В тающих ледниках обнаружили токсичную угрозу

Международная группа исследователей обнаружила, что тающий гренландский щит высвобождает столько же ртути, сколько промышленные реки Китая. Как пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, тяжелый металл может попадать в пищевые цепочки, что представляет угрозу для рыболовства и экспорта морепродуктов.

Исследователи оценили количество ртути, попадающее с талой водой во фьорды с трех ледниковых водосборов на юго-западной окраине Гренландского ледникового щита. Оказалось, что концентрация металла достигает 521–3300 миллимоль на квадратный километр в год, что на два порядка выше, чем в арктических реках (4-20 миллимоль на квадратный километр в год). Потоки растворенной ртути из юго-западного региона Гренландии составляют около 10 процентов глобального речного потока и включают экспорт метилртути — наиболее токсичного ртутьсодержащего соединения, аккумулирующегося в организме животных.

Источником ртути, скорее всего, является природный источник, скрывающийся под ледниковым покровом, то есть речь идет не о результате деятельности человека. В то же время ледники тают из-за глобального потепления, что может затруднить усилия по сокращению выбросов тяжелых металлов в окружающую среду. Около 10 процентов поверхности Земли покрыто ледниками, и эта среда претерпевает быстрые изменения в результате повышения глобальных средних температур.