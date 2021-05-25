Rolls Royce из России арестовали за обивку из кожи редкого крокодила

Итальянская таможня и финансовая гвардия наложили арест на автомобиль Rolls Royce, прибывший из России на Апеннинский полуостров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в управлении Фингвардии города Ливорно.

Салон автомобиля обит кожей редкого крокодила. Эти рептилии являются охраняемым видом и включены в Вашингтонскую конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Документ, принятый в 1973 году, запрещает любую форму коммерциализации операций с изделиями из кожи и меха таких животных без особого разрешения. К настоящему моменту участниками соглашения считаются более 160 государств.

Импортер автомобиля с экзотической обивкой салона — дилерский центр из Рима— ожидает решения судебного органа, чтобы приступить к удалению кожаных вставок и разрешить покупателю вернуть автомобиль, приобретенный, по данным издания Corriere Fiorentino, за 20 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что мастера российского реставрационного салона испортили и обокрали редкий автомобиль Rolls-Royce Phantom V 1962 года выпуска. На такой же машине ездил британский рок-музыкант Джон Леннон.