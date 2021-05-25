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Вдову Егора Летова обвинили в смерти мужа

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Сергей Летов и Наталья Чумакова
Сергей Летов и Наталья Чумакова
Фото: gr-oborona.ru

Музыкант Сергей Летов, брат солиста рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова, назвал вдову артиста Наталью Чумакову виновной в смерти мужа. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс-газете».

Летов заявил, что Чумакова оказала негативное влияние на покойного супруга: «Наталью я забанил во всех соцсетях. С ней невозможно общаться. Ни когда мой брат был жив, ни сейчас. Считаю, что брат так рано умер в том числе по вине Натальи. Она сейчас много пьет. Сменила ориентацию и политические предпочтения: теперь она лесбиянка и сторонница [учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея] Навального».

Музыкант также пожаловался на то, что Чумакова препятствует созданию музея в квартире, где выросли Летовы. «Наталья не дает согласия на то, чтобы в Омске в квартире наших с Егором родителей, где мы выросли, был музей Егора Летова. Причем я собственник трети квартиры, а Наталья — лишь четверти», — сказал он.

Егор Летов умер в возрасте 43 лет в 2008 году. Изначально причиной смерти называли остановку сердца, хотя отец музыканта рассказал в интервью «Комсомольской правде», что здоровье музыканта подорвало пристрастие к алкоголю. Прежде всего он известен как лидер, солист и создатель группы «Гражданская оборона». Кроме того, Летов занимался коллажированием, был звукорежиссером, художником-оформителем и поэтом.

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