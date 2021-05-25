Мэр Нижневартовска объявил об уходе с поста из-за проверки

Мэр города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа Василий Тихонов объявил об уходе с поста из-за проверки по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия», — говорится в сообщении. Тихонов не раскрыл суть проверки.

Глава города добавил, что принял такое решение, потому что «не может позволить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю команду». Новый мэр будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре 2021 года, уточнил он.

Тихонов с 1981 по 1999 год служил в органах внутренних дел, с 1999-го работал в администрации Нижневартовска. В 2016 году был избран мэром Нижневартовска, его полномочия истекают в 2021-м.