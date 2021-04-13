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Правительство Северной Осетии отправлено в отставку

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Сергей Миняйло (в центре)
Сергей Миняйло (в центре)
Фото: Правительство Республики Северная Осетия-Алания

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло своим указом отправил в отставку правительство региона, членам кабинета министров поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 13 апреля.

Ранее во вторник Меняйло официально вступил в должность.

9 апреля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Сергея Меняйло, который до этого был полпредом главы государства в Сибирском федеральном округе.

В период с апреля 2014-го по октябрь 2016 года Меняйло был губернатором Севастополя, а в июле 2016 года стал постпредом президента в Сибирском федеральном округе.

60-летний Меняйло — ветеран боевых действий, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, медалью «За боевые заслуги».

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