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Правительство Тувы отправили в отставку

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Фото: vk.com/vladislavkhovalyg

Правительство Тувы ушло в отставку, но все его члены будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности, заявили в пресс-службе главы республики, передает РИА Новости.

«Сегодня на аппаратном совещании врио главы республики Владислав Ховалыг сообщил, что правительство отправлено в отставку, но при этом он подчеркнул, что все будут исполнять свои обязанности», — отметила представитель пресс-службы.

7 апреля президент России Владимир Путин снял с должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Решение об увольнении было принято в соответствии с заявлением Кара-оола об отставке по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы региона назначили бывшего мэра Кызыла Владислава Ховалыга.

Выборы главы Тувы в связи с отставкой с этого поста Шолбана Кара-оола пройдут в единый день голосования 19 сентября.

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