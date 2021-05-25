Россия вошла в лидеры антирейтинга по цифровой безопасности

Эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности, составили рейтинг стран, в которых больше всего распространены шпионские приложения. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», Россия заняла в нем предпоследнее место.

В общей сложности Avast изучила данные из 15 стран мира. Оказалось, что чаще всего со шпионским программным обеспечением сталкивались пользователи из Индии. Россия и США заняли второе и третье места соответственно. В пятерку лидеров вошли также Нидерланды и Австралия. При этом в России, по данным исследователей, количество установок подобных приложений, в том числе незаметно от жертвы, только за первый квартал 2021 года выросло на 390 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Avast подчеркнули, что относят к шпионскому программному обеспечению приложения, которые позволяют злоумышленникам отслеживать местоположение пользователя, получать доступ к его медиафайлам, читать сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также прослушивать и записывать звонки.

Специалисты дали несколько советов о том, как распознать зараженное устройство. Они порекомендовали пользователям насторожиться, если у гаджета внезапно ухудшилась производительность, если его настройки стали меняться сами по себе (например, изменилась домашняя страница браузера или появились новые значки на рабочем столе) и если на экране начали возникать странные всплывающие окна.

Чтобы защититься от преследователей, эксперты призвали не давать никому разблокированный телефон — в этом случае человек сможет незаметно установить шпионское ПО, а также использовать хороший антивирус, который защитит устройство от вредоносных программ и приложений.