Появилось видео спецоперации по предотвращению теракта в Норильске в День Победы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео предотвращения теракта в Норильске в День Победы. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На кадрах демонстрируется задержание сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и сопровождение его на допрос. Кроме того, на видео попал обыск жилища подозреваемого. Правоохранители изъяли взрывчатые вещества и части самодельной бомбы.

Задержанный планировал устроить взрыв в колонне военнослужащих во время парада. Силовики изучили переписку подозреваемого с людьми, которых он пытался убедить принять участие в теракте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по нескольким частям статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ: 1.1 («Склонение к совершению террористического акта») и 3 («Пособничество в совершении террористического акта»).