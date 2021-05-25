Турецкий отель проработал два дня и сгорел из-за одного предмета

В турецком отеле произошел сильный пожар через два дня после его открытия. Об этом сообщает турецкий портал Turizm Haber Merkezi.

По словам владельца объекта размещения, Альпера Нергиза (Alper Nergiz), причиной пожара мог стать один из кухонных предметов — сломавшаяся фритюрница. В итоге гостиница полностью сгорела и перестала работать.

«Мы только открыли отель в связи с пандемией. Проработали всего два дня — и это случилось с нами», — прокомментировал ситуацию отельер.

Уточняется, что сгоревшая гостиница располагалась в 150-летнем деревянном особняке. На тушение пожара было вызвано несколько пожарных бригад. Также известно, что соседние с отелем дома не пострадали.

Происшествие случилось в местной провинции Амасья, которая не является популярным местом для проживания среди туристов. Однако отмечается, что в Амасье иностранных путешественников привлекают исторические дома османского периода, расположенные на берегу одной из крупнейших рек страны Ешильырмак.

Ранее, в январе, почти полностью сгорел отель в городе Пвани-Мчангани на Занзибаре. Так, пожар начался в соседнем здании во время проведения строительных работ, а затем по крышам из пальмовых листьев пламя перекинулось на гостиницу. В итоге клиентов сгоревшего отеля разместили в других гостиницах.