Россиянам дали советы по выбору идеальной подушки

Эксперты дали советы россиянам, как выбрать идеальную подушку, из какого материала она будет сделана, сколько стоит и насколько безопасна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Врач-сомнолог София Черкасова раскрыла несколько признаков того, что подушка не подходит человеку, например, если ее постоянно хочется перевернуть, согнуть, взбить. Это означает, что она некомфортна, например, не той высоты, и ее нужно сменить, в противном случае могут начаться головные боли и онемение рук по утрам из-за искривления позвоночника и пережатия сосудов. Специалист объяснила, что низкую подушку лучше выбирать тем, кто спит на спине или животе, а высокую — тому, кто привык спать на боку, поскольку здесь учитывается расстояние от головы до основания кровати.

Эксперты посоветовали отказаться от пуховых подушек, поскольку они становятся идеальной средой для развития бактерий и грибков. Лучше отдать предпочтение синтетическим материалам. Подушка из экофайбера мягкая, легкая и почти не впитывает запахи, но со временем материал оседает, поэтому она прослужит всего год. Цена составляет около 500 рублей.

Еще один вариант наполнителя — искусственный лебяжий пух, он имеет жесткую упругую структуру и прослужит 2-3 года, стоимость его примерно 400 рублей. Следующий материал — это филлфайбер. Подушки из него хорошо восстанавливают форму, поскольку полиэстер внутри скручен в тугие спирали. Пользоваться ими можно 3-4 года, а стоит такое изделие 400 рублей.

Кроме того, специалисты порекомендовали надевать на подушку специальный чехол, впитывающий и удерживающий влагу, поскольку ночью человек активно потеет. Сверху он должен быть из хлопка, а внизу — подкладка из бамбука, овечьей шерсти или верблюжьего пуха.

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