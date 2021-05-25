Белорусский оппозиционер Павел Северинец получил семь лет колонии

Один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия», оппозиционер Павел Северинец получил семь лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает «КП — Беларусь».

Еще четыре активиста получили от четырех до семи лет лишения свободы. Приговоры могут быть обжалованы. Северинец в суде заявил, что верит в то, что Белоруссия будет свободной.

Материалы по теме «Людям было страшновато» 15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

Павел Северинец и другие оппозиционные активисты были задержаны 7 июня 2020 года после проходивших в Минске пикетов оппозиционных кандидатов в президенты. Сообщалось, что он порезал себе руку, находясь в карцере. В белорусском МВД отрицали данную информацию.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков были арестованы или бежали из страны.

23 мая в Минске был задержан создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он летел на самолете компании Ryanair из Афины в Вильнюс. Лайнер был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о бомбе на борту. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29.