Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью газете «Известия» спрогнозировал снижение спроса на нефть на мировом рынке к началу 2030-х годов, что вызовет сокращение поступлений в бюджет от экспорта углеводородов.

«В конце 2020-х - начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность», — сказал Кудрин. При этом он предрек снижение многими странами выбросов углекислого газа к 2040-м годам более чем в два раза.

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По его словам, «доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать». «Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно», — отметил глава Счетной палаты. Поэтому, считает он, потребуется более тщательное отношение к методам финансирования различных программ.

«Акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке. При этом какие-то направления, которые связаны с образованием, с здравоохранением, будут требовать больше ресурсов», — подчеркнул Кудрин.

Кроме того, он анонсировал объявление в течение месяца правительством о новом подходе к планированию и реализации госпрограмм после того, как Счетная палата смогла доказать кабмину необходимость изменения методики оценки их эффективности.

В том же интервью Алексей Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года. По его мнению, добиться снижения ее уровня вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение нескольких лет за счет адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан. При этом Кудрин высказался в поддержку подхода по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественного ценза.