Россияне раскрыли отложенную на летний отдых сумму денег

Россияне планируют потратить на летний отдых порядка 40 тысяч рублей. Такую сумму раскрыл директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин во время своей презентации на онлайн-конференции МИА «Россия сегодня», сообщает РИА Новости.

Родин заявил, что, согласно опросу ВЦИОМа, в 2021 году россияне стали откладывать на летний отпуск меньше сбережений, чем в 2020 году, — 40 тысяч против 49,5 тысячи рублей.

Тем не менее эксперт отметил, что информированность россиян о государственной программе туристического кешбэка выросла: в 2021 году о ней знают около 31 процента граждан, тогда как в 2020-м показатель равнялся 19 процентам.

Ранее в мае россияне раскрыли планы на отпуск — согласно опросу, более половины респондентов (54 процента) заявили, что не собираются отдыхать этим летом. Около четверти опрошенных (26 процентов) отправятся в отпуск в июне, еще 35 процентов — в июле. Самым популярным месяцем для туристических поездок оказался август — на него строят планы 39 процентов граждан.