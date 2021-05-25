Песня победителей «Евровидения» вошла в топ-10 самых популярных треков мира

Песня Zitti E Buoni итальянской группы Måneskin вошла в топ-10 самых популярных треков мира. Об этом сообщает портал wiwibloggs.

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Композиция победителей «Евровидения-2021» заняла девятое место в мировом рейтинге стримингового сервиса Spotify и набрала более 3,9 миллиона прослушиваний. Отмечается, что в первую сотню чарта попали и другие участники конкурса. Так, француженка Барбара Прави, занявшая второе место с песней Voilà, разместилась на 44-м месте, а финским рокерам Blind Channel, исполнившим на фестивале композицию Dark Side, досталась 62-я строчка. На 69-м месте оказалась украинская группа Go_A с песней Shum.

Ранее участники Måneskin рассказали, что планируют большой концертный тур, который должен включать в себя Россию. Музыканты уточнили, что отправятся в европейский тур в декабре, после выхода их нового альбома. Рассуждая о «Евровидении», Давид Дамиано, Виктория Де Анжелиз, Томас Раджи и Итан Торкио признались, что не рассматривали конкурс как состязание, а просто попали в «струю настроения» и «здорово развлеклись».

Группа Måneskin победила на «Евровидении», набрав 524 балла. Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, оказалась на девятом месте.