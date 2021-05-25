Рассекречен план Черчилля по войне против СССР с участием немцев

В Великобритании рассекретили документ из Национального архива, согласно которому британцы планировали провести боевые действия против Красной армии сразу после окончания Великой Отечественной войны с целью ослабить влияние СССР на европейские страны, сообщает The Telegraph.

Согласно тексту документа, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уже в начале мая 1945 года приказал своему военному штабу разработать операцию «Немыслимое» в виде наступления на Красную армию. Отмечается, что Черчилль решился на это, возмутившись двуличием Иосифа Сталина, который не собирался отказываться от своего контроля над странами Центральной и Восточной Европы, несмотря на договоренности на конференции в Ялте и надежды Запада на поддержку СССР планов построения демократической послевоенной Европы.

Операцию «Немыслимое» предполагалось начать 1 июля 1945 года. Британцы собирались провести двухмесячное наступление на советские войска в Берлине и за его пределами, отбросив Красную армию к Одеру. Были составлены схемы и карты планируемого наступления, в операции должны были участвовать более восьми тысяч человек — американские, британские, канадские и польские силы. Командующим должен был стать генерал Джеффри Томпсон, имевший опыт службы в Восточной Европе.

Кроме того, понимая, что численность Красной армии будет превосходить силы союзников, Томпсон предлагал привлечь к боевым действиям перевооруженные силы немецкого вермахта и СС. Однако другие участвовавшие в разработке операции высказались решительно против этого. В частности, главный военный советник Черчилля генерал Гастингс Исмей ужаснулся плану перевооружения немецкой армии, назвав такую политику «абсолютно невозможной для лидеров демократических стран», напомнив коллегам о роли Советского Союза в победе над Германией и посчитав, что нападение на бывших союзников сразу после окончания войны было бы катастрофой для морального духа соотечественников.

В итоге план проведения операции «Немыслимое», как сообщается в документе, был отвергнут 8 июня 1945 года, так как большая часть военного командования скептически относилась к этой идее.