Мир
 
Последние новости
Полковник опустил глаза на совещании с Шойгу и попал под расследование
Медведь разорил российское кладбище, разрыл могилу и повредил гроб
Многодетная мать с тату во все тело снялась в нижнем белье и удивила подписчиков
Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу рейса MH17
Вирусолог оценил идею создания зон для привитых от COVID-19 в ресторанах Москвы
Рестлер бросил на асфальт пятилетнего ребенка во время шоу
В Москве нашли место для любителей «грязного» фитнеса 
Бывший депутат Госдумы осужден за аферу на полтора миллиона евро
Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске
Опубликовано фото Романа Протасевича в форме «Азова» с пулеметом
Новости партнеров

В инциденте с рейсом Ryanair увидели британский след

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Andrius Sytas / Reuters

В ситуации вокруг принудительной посадки рейса ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича виден след британской разведки. Об этом заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, его слова приводит РИА Новости.

Мартынов пояснил, что в инциденте прослеживаются определенный почерк и «некоторые маячки, которые в последнее время расставляют, желая дать понять специалистам о своем авторстве». По мнению эксперта, все они указывают на то, что за подобной «серьезной внешней спецоперацией» стоят британские спецслужбы. Мартынов также предположил, что конечная цель операции — Россия, а не Белоруссия.

Ранее обвинения западных спецслужб в причастности к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair прозвучали от депутата немецкого бундестага Вальдемара Гердта.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Данные о сотрудниках КГБ на борту севшего в Минске рейса Ryanair опровергли
В Германии нашли виновников экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Тихановская сочла возможным применение «сыворотки правды» против Протасевича