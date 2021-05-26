В инциденте с рейсом Ryanair увидели британский след

В ситуации вокруг принудительной посадки рейса ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича виден след британской разведки. Об этом заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, его слова приводит РИА Новости.

Мартынов пояснил, что в инциденте прослеживаются определенный почерк и «некоторые маячки, которые в последнее время расставляют, желая дать понять специалистам о своем авторстве». По мнению эксперта, все они указывают на то, что за подобной «серьезной внешней спецоперацией» стоят британские спецслужбы. Мартынов также предположил, что конечная цель операции — Россия, а не Белоруссия.

Ранее обвинения западных спецслужб в причастности к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair прозвучали от депутата немецкого бундестага Вальдемара Гердта.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



