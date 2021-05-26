Аналитик предсказал ослабление доллара

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что в ближайшее скачков курса валют не ожидается, а рубль продолжит укрепляться как минимум до июня. Об этом он рассказал «Российской газете».

По словам специалиста, американская статистика важна тем, что может подтвердить или приостановить общий тренд ослабления доллара в мире — это тенденция последнего времени. Так, к пятнице, 28 мая, доллар может снизиться до 72,8 рубля, евро — до 89,4 рубля. «Верхние границы актуального коридора на ближайшие дни — 74,6 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро», — предсказал он.

Также, по мнению эксперта, май станет периодом для укрепления российской валюты на фоне позитивных изменений в геополитической обстановки и повышения склонности к рискам на финансовых площадках.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что через несколько лет курс доллара вернется к отметке в 60 рублей. Он напомнил, что за период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25 процентов. Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда доллар забирался выше 80 рублей, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы, считает эксперт.