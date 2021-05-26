Лукашенко отказался считать себя вечным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал парламент развиваться. Об этом он заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает БЕЛТА.

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Он отметил, что заинтересован в этом, поскольку он «не вечный» и должен после себя что-то оставить такое, что останется на века. «Дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите», — сказал он.

Также белорусский лидер высказался за увеличение срока полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов. «Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали пять лет, не четыре года. И чтобы была разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года. Не каждый год, а в два года», — сказал Лукашенко.

9 мая Лукашенко призвал белорусов прекратить «не нужное никому противостояние». В стране девять месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко, который, по официальным данным, выиграл выборы с 80 процентами голосов.

Ранее Лукашенко назвал условие проведения досрочных президентских выборов в республике. Белорусский лидер отметил, что согласен выполнить требования стран Запада и провести досрочные выборы в стране параллельно с США. «Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — заявил он, комментируя свою позицию по данному вопросу.