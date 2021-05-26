Наклон аварийного дома в российском городе объяснили «заваленным горизонтом»

Житель города Чита Забайкальского края пожаловался губернатору Александру Осипову на наклонившийся дом, который был признан аварийным. Крен здания объяснили «заваленным горизонтом». Об этом сообщает Telegram-канал издания Daily Storm.

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Проблемный дом находится в микрорайоне Северный. Здание планировали расселить до конца 2020 года. Местный житель сообщил главе региона в Instagram о состоянии постройки, отметив, что она накренилась. Россиянин обратил внимание, что дом может обрушиться.

На сообщения ответила пресс-служба Осипова. Представители губернатора объяснили наклон дома качеством снимка, отметив, что для расселения здания необходимо найти 300 миллионов рублей и возвести новое жилье. Издание обратилось за комментариями в пресс-службу. Там журналистам заявили, что за соцсети Осипова ответственно управление по коммуникациям. Однако его сотрудники не ответили на вопросы.

В апреле 2021 года в московском районе Зюзино появилось здание, якобы построенное под наклоном. Пользователи сети сравнили его с Пизанской башней. Вскоре местные власти объяснили, что искажение на фото произошло из-за перепада высот на участке, из-за чего с любого ракурса возникает подобная иллюзия.