В Москве объяснили появление «Пизанской башни»

Представители департамента строительства Москвы объяснили появление в районе Зюзино многоэтажного дома, якобы построенного под наклоном. Местные власти заявили, что фото объекта было сделано с «некорректным ракурсом». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Здание было построено по программе реновации на улице Каховка. Внешний вид дома вызвал у пользователей сети ассоциацию с Пизанской башней. По данным властей столицы, искажение произошло из-за рельефа участка, на котором расположена постройка.

«Отметим, что снимаемый объект (новостройка) и рядом расположенные жилые здания пяти- и девятиэтажности находятся на местности с перепадом высоты в семь метров. Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия», — пояснили в департаменте.

В декабре 2020 года заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что по программе реновации в столице ввели миллион квадратных метров жилья. Власти пообещали дальнейшее развитие строительства.