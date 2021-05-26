Мир
 
Последние новости
Путин одобрил новые меры поддержки беременных и семей с детьми
Словакия одобрила использование «Спутника V»
Врачи рассказали о ситуации в больницах Петербурга
В России предложили ввести новую форму занятости
Российские Ту-22М3 в Сирии признали угрозой британским и американским АУГ
Отца Киркорова госпитализировали
Страдавшая от бесплодия женщина внезапно родила в ванной после вечеринки
Декольте 80 учениц неумело «прикрыли» в фотошопе для школьного альбома
Лукашенко рассказал об извинениях Путина
Новости партнеров

«Любимого сирийского командира Путина» заметили под охраной российского спецназа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Сирийского бригадного генерала Сухеля аль-Хасана, командующего элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», заметили под охраной российского спецназа. Внимание на появившиеся в сети фотографии обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованных снимках аль-Хасан запечатлен в окружении бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил России. Отмечается, что фото были сделаны в мае 2021 года.

Генерал Сухель аль-Хасан после начала антитеррористической кампании России в Сирии стал одним из самых известных сирийских военачальников. Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от министра обороны России Сергея Шойгу, встречался с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром» президента России Владимира Путина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
К «любимому сирийскому командиру Путина» приставили российского спецназовца
Сирийцы стали копировать российский спецназ
«Любимый сирийский командир Путина» оделся как российский спецназовец