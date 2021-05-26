В Польше призвали возбудить уголовное дело против премьер-министра

Председатель Главной контрольной палаты (NIK) Польши Мариан Банась призвал прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в связи с результатами проверки по подготовке и организации выборов президента страны, которые были назначены на 10 мая 2020 года с использованием голосования по почте, в прокуратуру было направлено уведомление о подозрении в совершении преступления в отношении председателя Совета министров Матеуша Моравецкого, а также еще трех чиновников.

Как считает палата, премьер отдал распоряжение Польской почте и Польской фабрике ценных бумаг подготовить бюллетени и подготовиться к почтовому голосованию, не имея на это оснований. В результате на печать была потрачена крупная сумма денег. Однако из-за того, что парламент затянул рассмотрение закона о проведении голосования по почте, от этой идеи отказались. В результате выборы прошли в традиционном формате.

Во втором туре президентских выборов в Польше, состоявшихся 12 июля прошлого года, победу одержал Анджей Дуда. Он набрал 51,03 процента голосов. Его конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский из оппозиционной «Гражданской платформы» — 48,97 процента.