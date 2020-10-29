Лукашенко обвинил Дуду в фальсификации выборов президента Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил своего польского коллегу Анджея Дуду в фальсификации президентских выборов, состоявшихся летом этого года в Польше. Об этом пишет Telegram-канал издания Tut.by.

«Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись (...). Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы», — сказал он.

Материалы по теме Своих не бросают Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше? Борьба на истощение Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?

Лукашенко считает, что политический кризис в Польше начался именно после фальсификации выборов, после чего власти соседней страны захотели «перевести стрелки» на Белоруссию.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о попытках Польши вмешаться во внутренние дела Белоруссии. В частности, он обвинил польскую сторону в финансировании бастующих на белорусских государственных предприятиях. Он неоднократно возмущался тем, что на территории Польши и Литвы проходят учения НАТО. Лукашенко считает, что Польша, наравне с Литвой и Украиной, являются основными организаторами белорусского протеста, который продолжается третий месяц.

Во втором туре президентских выборов в Польше, состоявшихся 12 июля, победу одержал Дуда. Он набрал 51,03 процента голосов. Его конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский из оппозиционной «Гражданской платформы» — 48,97 процента. Выборы провели по почте из-за пандемии коронавируса.