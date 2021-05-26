Школьница пробралась в тюрьму ради свидания и потерпела неудачу

Американка, с которой внезапно оборвал общение молодой человек, узнала, что он сидит в тюрьме, пробралась туда ради него и потерпела неудачу. Своей историей она поделилась на странице в TikTok.

Джулия Кассель (Julia Kassel) рассказала, что начала общаться с молодым человеком в интернете, когда училась в старших классах школы. Они понравились друг другу, однако через некоторое время ее новый знакомый перестал выходить на связь.

Вскоре Кассель выяснила, что молодой человек попал в местную тюрьму. Тогда девушка решила пробраться туда, чтобы увидеть его. Для этого она присоединилась к юридическому обществу школы, так как его участники должны были отправиться на экскурсию в то место заключения.

В итоге, когда поездка состоялась, выяснилось, что девушек не пустят в мужские блоки, а позволят осмотреть только женские. Кассель умоляла учителя пустить ее на мужскую половину, но он сказал, что не собирается демонстрировать уголовникам школьниц и подвергать девочек опасности. Свидание так и не состоялось.

«Мораль моей истории такова — никогда не бегайте за мужчинами, тем более если они сидят в тюрьме. Они точно вам не подходят, особенно, если вы старшеклассница», — сказала Кассель в конце ролика.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Челмсфорд, графство Эссекс, собралась выйти замуж за отбывающего срок за двойное убийство преступника. Мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы, однако это женщину не смутило.

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