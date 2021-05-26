Врач назвала первые симптомы приводящей к инвалидности неизлечимой болезни

Нарушение равновесия и ухудшение зрения могут сигнализировать о развитии опасной неизлечимой болезни — рассеянного склероза. Эти первые симптомы телеканалу «Москва 24» назвала терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, чаще всего первой жалобой пациента становится шаткость походки, приводящая к падению. Проблемы со зрением выражаются в потере четкости, сужении полей зрения, иногда двоении в глазах. Также возможны странные ощущения на коже и кончиках пальцев, мурашки по телу, боли в руках и ногах без объективных причин. При этом данное приводящее к инвалидизации заболевание никак не связано с потерей памяти.

Симптоматика склероза зависит от пораженной области головного или спинного мозга. Например, при очагах в мозжечке возникнут проблемы с координацией. «Если у вас появились какие-то невнятные, не очень выраженные, но непонятные признаки, в этом случае лучше пойти к специалисту, пусть врач посмотрит», — сказала она.

Терапевт отметила, что болезнь диагностируют в достаточно молодом возрасте, чаще она встречается среди женщин и во многих случаях развивается незаметно и медленно. В редких случаях начало может протекать с очень выраженной неврологической симптоматикой, вплоть до паралича.

Пока не существует способов профилактики заболевания, поскольку точно не известно, как именно и почему возникает это аутоиммунное заболевание, уточнила Чернышова. Она добавила, что со склерозом можно жить достаточно долго, если контролировать его и лечиться.

Ранее профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, заместитель главного внештатного специалиста невролога Мария Давыдовская говорила, что признаками рассеянного склероза могут быть хроническая усталость, боль и двоение в глазах.

В последнюю среду мая в мире отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.