Блогерша провела в воде 16 часов и показала последствия для тела

Блогерша из соцсети TikTok с ником msdanalee опубликовала ролик, в котором показала, как изменились ее ноги из-за воды. В комментариях многие удивились, какие последствия для тела может иметь длительное пребывание в ванной.

В описании к видео девушка попросила совета у зрителей. Она рассказала, что провела в ванне 16 часов, после чего обнаружила серьезные изменения в области ног.

«Вот как выглядит итог случайного 16-часового пребывания в ванне, бог ты мой», — написала она и призвала помочь ей поскорее вернуть ноги в нормальное состояние. На записи девушка продемонстрировала ступни, которые стали серыми и морщинистыми.

Некоторых зрителей испугал внешний вид ступней девушки. Большинство из них также волновал вопрос о том, как можно провести в ванне столько времени. У комментаторов появилась версия, что она могла уснуть, другие настаивали, что даже сон не может длиться так долго.

Блогерша так и не раскрыла причину, по которой так долго пребывала в воде. Девушке посоветовали тщательно высушить кожу ног, чтобы у нее не развилась траншейная стопа — заболевание, способное привести к потере кровообращения и другим серьезным осложнениям.