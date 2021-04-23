Российская блогерша показала свои фото в 18 и 35 лет и удивила фанатов

Российская блогерша из соцсети TikTok с ником mallvina0 удивила фанатов, опубликовав видео с фотографией из паспорта. Женщина подчеркнула, что ей 35 лет, однако в настоящее время она выглядит моложе, чем на фото, где ей 18 лет.

Блогерша Анна из Саратова увлекается макияжем и косплеем. В видео она показала подписчикам, как изменилась за последние 17 лет. Сначала mallvina0 показала свой снимок из паспорта, а затем — свой вид в настоящее время.

Пользователи в комментариях не сразу поверили в такое преображение. Обсуждая ее возраст, юзеры разделились на два лагеря. Одни посчитали, что блогерша прекрасна независимо от возраста, другие же уверены, что все дело в правильном макияже, который и позволил Анне выглядеть моложе.

В августе пользовательница Twitter под ником renatanover рассказала, что регулярно встречает публикации в соцсети о том, как 40-летние имеют морщины и дряблую кожу. Устав от подобных слов о старости, в ответ она опубликовала свою фотографию. Другие россиянки также начали удивлять людей молодыми снимками.