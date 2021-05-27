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Глава СК сообщил о невыполненных поручениях правительства после стрельбы в Керчи

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Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
Фото: СК РФ / Globallookpress.com

Многие поручения правительства после расстрела учеников колледжа в Керчи в 2018 году до сих пор не выполнены. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

Он отметил, что после тех событий силовые ведомства «долго разбирались и вносили свои предложения» по устранению условий, которые способствовали совершению подобных преступлений в будущем. «Сегодня вернулись к тем поручениям, которые давались руководством страны и правительством. Докладываю: 50 процентов из тех поручений, которые давались в широком плане, не исполнены — вот результат», — сказал руководитель СК.

Бастрыкин уточнил, что речь идет об охране школ, воспитательной работе и других проблемах. По его мнению, образовательные структуры часто «совершенно не занимаются» воспитанием молодежи. Например, в Москве дети особенно измотаны нагрузкой, а воспитательно-патриотических мероприятий, школьных и студенческих коллективов у них нет.

Ранее Бастрыкин назвал причину массового убийства в казанской гимназии 11 мая. По его словам, это произошло из-за отказа родителей платить за охрану в школе.

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