В Минэнерго предсказали рост цен на бензин в летний период. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, увеличение мировых цен на нефть и летний спрос оказывают влияние на внутренний рынок топлива в России, однако текущий рост оптовых цен не является критичным и может быть сдержан донастройкой демпфирующего механизма. Благодаря этому удастся избежать дефицита бензина и его удорожания выше динамики инфляции в ближайшие месяцы, объяснили в министерстве. Сдержанный рост оптовых цен позволил сохранить выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, резюмировали в Минэнерго.

Отмечается, в апреле 2021 года оптовые цены на бензин были снижены на 0,2 процента, а динамика средних потребительских цен на топливо не превышала 0,5 процента, что находилось в пределах рамок инфляции.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин успокоил россиян насчет возможного дефицита бензина летом, о котором предупредил «Российский топливный союз» (РТС). По словам замминистра, текущий уровень производства топлива позволит удовлетворить внутренний спрос на рынке. Сорокин пояснил, что правительство предприняло для этого все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объемы переработки.

До этого «Российский топливный союз» предупредил россиян о риске дефицита бензина этим летом. В письме, направленном вице-премьеру Александру Новаку, сказано, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом». РТС предложил увеличить общий объем производства топлива в России и ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, а также увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15 процентов.