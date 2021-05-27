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Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Немецкая делегация, находящаяся с ознакомительным визитом в Крыму, назвала водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова передает РИА Новости.

Делегация прибыла на полуостров 22 мая, в ее составе 25 человек. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

«Мы ознакомили делегацию с жизнью полуострова. Гости могли пообщаться с крымчанами и узнать все интересующие их вопросы. Они, с одной стороны, были удивлены инфраструктурными преобразованиями полуострова за последние семь лет, а с другой — высказали возмущение водной блокадой, устроенной Украиной», — сказал Гемпель, сопровождавший посетителей.

В апреле в Крыму назвали виновников водной блокады полуострова. По словам депутата Госсовета Крыма Сергея Трофимова, в списке обвиняемых должны быть бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, лидеры запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение переориентировано на артезианские источники.

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