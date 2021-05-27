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Хватавшего девушек за ягодицы в метро москвича ловили два года

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В Москве два года ловили местного жителя, который хватал девушек за ягодицы в метро. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что молодой человек ждет, пока поезд остановится, после чего выходит из него и параллельно трогает стоящую возле двери девушку.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве, в полицию обратилась 18-летняя девушка, которая рассказала, что к ней приставал молодой человек.

Сотрудники полиции установили его личность, им оказался 19-летний москвич. На него составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и арестовали на 10 суток.

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