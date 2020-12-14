В России захотели ввести уголовное наказание за клевету о домогательствах и изнасилованиях. Соответствующий законопроект внес первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Вяткин предлагает дополнить часть 5 статьи 128.1 УК формулировкой «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

Предполагается, что наказание за нарушение составит в том числе штраф до 5 миллионов рублей либо нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В действующей редакции часть 5 статьи 128.1 УК звучит как «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Нарушение наказывается штрафом до 5 миллионов рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов.

Этим же законопроектом Вяткин предложил ввести уголовную ответственность за клевету в интернете (часть 2 статьи 128.1 УК). В документе сказано, что клевета может быть направлена «равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». За это может грозить штраф до миллиона рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Депутат также предложил лишать свободы на срок до трех лет за нарушение третьей части статьи («Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения») и на срок до четырех лет за нарушение четвертой части («Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих»). В текущей версии она звучит как «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера».