В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за клевету в интернете. Соответствующий законопроект внес первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), он опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Думы.

Документ предполагает поправки в часть 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Клевета»). В текущей редакции ответственность грозит за «клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ».

Вяткин предлагает добавить туда формулировку «либо совершенная публично с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Согласно законопроекту, за клевету в интернете может грозить штраф до миллиона рублей либо лишение свободы сроком до двух лет. Сегодня нарушение части 2 статьи 218.1 УКгрозит штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов

В пояснительной записке сказано, что через интернет распространяется много информации, но многие сайты не зарегистрированы как СМИ, несмотря на аудиторию, превосходящую по охвату «традиционные средства массовой информации». Уголовная ответственность может быть установлена за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе« индивидуально неопределенных».

Документ также предлагает внести новые пункты в перечень наказаний за нарушение статьи 128.1, чтобы у суда была возможность выбора справедливого наказания с учетом общих начал назначения «наказания».