Названы российские города с наиболее страдающими от харассмента мужчинами

Чаще всего мужчины страдают от домогательств со стороны женщин в таких городах России, как Санкт-Петербург, Москва и Краснодар, свидетельствуют результаты опроса агентства Zoom Market, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Меньше всего к мужчинам домогаются в Казани, Красноярске и Нижнем Новгороде, выяснили исследователи.

По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, российским мужчинам приходилось терпеть харассмент как на работе (об этом рассказали 48 процентов опрошенных), так и в барах и ресторанах (35 процентов), в гостях (11 процентов) и в общественном транспорте (6 процентов).

Согласно результатам опроса, чаще всего российские женщины домогаются мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (71 процент), от 18 до 24 лет (19 процентов), от 45 до 54 лет (8 процентов). При этом женщины какого возраста домогаются мужчин, агентство не уточняет.

Опрос проводился среди 2,4 тысячи мужчин из 20 российских городов.

Ранее эксперты назвали число россиян, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте. Согласно данным специалистов РИА Рейтинг, девять процентов жителей России заявили непосредственно о харассменте. Еще 12 процентов работников отметили, что получали неприличные комментарии или грубые шутки в свой адрес.