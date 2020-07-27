Названы города России с поддерживающими власть женщин жителями

В наибольшей степени готовы поддержать женщину на посту главы города жители Москвы, Екатеринбурга и Саратова, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Zoom Market (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследование проводилось в 17 крупнейших городах России. Участников спрашивали, допускают ли они возможность назначения женщины на должность мэра, проголосовали бы они за нее, может ли, по их мнению, женщина управлять городом не менее эффективно, чем мужчина.

В Москве положительно воспринимающих власть женщин оказалось 82 процента. На втором месте — Екатеринбург с 48 процентами, на третьем — Саратов (43 процента). В топ-10 также попали Краснодар, Новосибирск, Самара, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск и Нижний Новгород. Самым нематриархальным городом названа Махачкала, где воспринять женщину-мэра готов лишь 1 процент жителей.

Ранее в июле были названы города России с самыми вежливыми жителями. Первое место списка занял Нижний Новгород. В тройку лидеров рейтинга также попали Новосибирск и Томск.

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