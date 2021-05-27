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В России за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев коронавируса

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за день выявлено 9039 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За все время эпидемии вирус обнаружен у более чем пяти миллионов жителей страны, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

9039
новых случаев COVID-19
выявлено в России за сутки

Больше всего заражений за сутки произошло в Москве — 3105 фактов. В Санкт-Петербурге инфицировано еще 836 человек, в Подмосковье — 735 жителей. Ни одного случая не зафиксировано на Чукотке. В Еврейской автономной области стало на два пациента больше, в Ненецком округе — на три.

За 24 часа в стране скончались 402 больных с COVID-19, еще 9759 человек поправились. Всего за период эпидемии умерли 120 тысяч жителей России, 4,6 миллиона выздоровели.

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