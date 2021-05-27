Глава Microsoft заявил о приближении описанной в романе Оруэлла реальности

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит в ходе интервью программе «Би-би-си» предупредил о надвигающемся приближении реальности, описанной в романе Джорджа Оруэлла «1984». По его словам, антиутопия может стать явью уже в 2024 году.

В эфире передачи велась речь о все более широком применении технологий искусственного интеллекта, в частности, Китаем, который использует их для наблюдения за гражданами. Участники дискуссии высказали опасения относительно того, какую форму примет развитие этого процесса в КНР, и станет ли угрозой демократии непосредственная роль государства в области искусственного интеллекта.

«Мне постоянно вспоминаются уроки Джорджа Оруэлла из его книги "1984". На самом деле эта история была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все, что делают и говорят все, — подчеркнул Смит. — Этого не произошло в 1984 году, но, если мы не будем осторожны, это может случиться в 2024 году».

Комментируя свой прогноз, он призвал задуматься о защите людей от искусственного интеллекта на законодательном уровне. В противном случае, уверен Смит, люди однажды столкнутся с тем, что стремительно развивающиеся технологии «будет трудно догнать». При этом он акцентировал внимание на том, что научная фантастика уже приобретает реальные черты в некоторых частях мира.

Принявший участие в программе экс-генеральный директор Google, нынешний председатель Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту Эрик Шмидт заявил о необходимости опередить Пекин в сфере искусственного интеллекта. В условиях существующего геополитического стратегического конфликта со страной он счел важным объединить ресурсы стран, чтобы победить Китай и не стать заложниками потенциально возможной ситуации, в которой государствам будут навязывать чуждые им ценности.