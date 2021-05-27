На юге Франции нашли не водящегося в Средиземном море горбатого кита

На южном побережье Франции обнаружили горбатого кита, не водящегося в этих местах, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

Тушу кита длиной около семи метров нашли на пляже города Гро-дю-Руа, что в 120 километрах от Марселя. Его увезли с берега с помощью экскаватора. Труп намерены вскрыть и исследовать, чтобы определить причину гибели.

Зоологи отмечают, что впервые встретили горбатого кита в Средиземном море, так как они обычно не водятся в этих водах, а живут в океане.

В апреле на видео попал случай, как горбатый кит вблизи японского острова Окинава выпрыгнул и вернулся в воду в метре от ныряльщиков.