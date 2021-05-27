В Кремле прокомментировали отмену рейса из Парижа в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену рейса из Парижа в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что решение вопросов по авиаперевозкам не входит в компетенцию администрации президента. Песков также посоветовал журналистам обратиться к российским авиационным структурам за разъяснениями по поводу отмены рейса Air France.

«Да, мы видели эти сообщения Air France, но администрация президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам все-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями», — высказался по поводу ситуации с отменой полета представитель Кремля.

Ранее сообщалось об отмене рейса из Парижа в Москву из-за ограничений против Белоруссии. Самолет авиакомпании AirFrance был вынужден лететь в обход республики, заходя в воздушное пространство России. При этом на тот момент у перевозчика не имелось разрешения на измененный маршрут, поэтому рейс был перенесен на следующий день.

Air France и Finnair перестали летать над Белоруссией 25 мая. Французский перевозчик заявил, что у самолетов, находящихся на маршрутах, будет изменен полетный план. При этом французская авиакомпания уточнила, что не будет использовать воздушное пространство над республикой до дальнейшего уведомления.