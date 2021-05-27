В Литве заявили о начавшейся из-за событий в Белоруссии информационной войне

Cоветник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что инцидент с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair вызвал информационную войну. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница заверила, что после событий в Белоруссии медиапространство охватила борьба за нужную каждой стороне трактовку произошедшего. Выяснить истину, по ее мнению, поможет лишь международное расследование. «Можно сделать прогноз, что Белоруссия откажется признать иные, нежели ее версия, результаты расследования», — сказала Скайсгирите.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от западных стран компенсации за начало расследования о «минировании» самолета Ryanair. Он заявил, что требования иностранцев несовместимы с намерениями ввести новые санкции против Минска. «МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. (...) Надо за это заплатить», — сказал Лукашенко.

Позже журналисты The Daily Beast и Der Spiegel опубликовали исходное письмо, полученное сотрудниками аэропорта Минска 23 мая. Оно свидетельствует, что посадка лайнера была спецоперацией белорусских властей для задержания бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.