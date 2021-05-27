Олейник рассказал о разнице поведения людей в США и России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник, проживающий в США, сравнил поведение людей в двух странах. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

43-летний тяжеловес подчеркнул, что у многих россиян сложился неверный образ США. Он отметил, что в стране заметна пуританская мораль. «В Америке не целуются на улицах. Считается неприличным. Вы здесь не увидите сосущихся парочек», — заявил Олейник.

«У них мнение такое, что девочке без топа вообще нельзя появляться на пляже. Даже если ей полгода или год», — добавил он. Он даже обратил внимание, что зачастую в США нельзя снять номер в гостинице лицам моложе 26 лет.

Олейник известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Тяжеловес проживает в США и там же готовится к поединкам.

На счету Олейника 59 побед при 15 поражениях. 46 раз россиянин досрочно завершал схватку болевым или удушающим приемом.

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