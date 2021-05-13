Олейник получил новый бой в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник получил нового соперника — молдавского тяжеловеса Сергея Спивака. Об этом сообщил последний в своем Instagram.

26-летний молдавский спортсмен встретится с 43-летним россиянином 20 июня в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В комментариях к посту Спивак подчеркнул, что промоушен обязал его драться с Олейником.

Олейник уступил в последних двух поединках в UFC. В феврале он потерпел поражение нокаутом в поединке с американцем Крисом Даукаусом. В августе 2020-го Олейника нокаутировал претендент на чемпионский пояс в тяжелом весе Деррик Льюис.

Последнюю победу в UFC Олейник одержал 9 мая. Россиянину удалось одолеть бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердума.

Всего на счету Олейника 59 побед при 15 поражениях.