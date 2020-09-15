Российский боец UFC Олейник объяснил желание остаться в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник объяснил желание остаться в США. Его слова приводит РИА Новости.

Олейник заявил, что в Америке ему дешевле обходятся операции и другие медицинские услуги. «Если я их делаю в России или Европе, то часто бывают сложности с возмещением финансов от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Здесь же они делают все абсолютно бесплатно», — заметил спортсмен.

Боец подчеркнул, что собирался уехать из США в Россию, но его остановила цена на билеты — на всю семью они стоят 750 тысяч рублей. «Ребят, прошу прощения, но я не такой богатый, чтобы сейчас улететь», — заключил Олейник.

Всего в активе Алексея Олейника 73 боя по правилам ММА: 59 побед и 14 поражений. В UFC боец выступает с 2014 года. Последний поединок россиянин провел 8 августа. В главном бою турнира в Лас-Вегасе он проиграл американцу Деррику Льюису.

При этом украинское телевидение отказалось показывать бой с участием Олейника по решению правительства страны. Уроженец Харькова в 2014 году получил российское гражданство, а с 2015 года ему запрещен въезд на территорию Украины.