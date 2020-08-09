Украинское телевидение вновь отказалось показывать бой Олейника

Телекомпания Setanta Sports вновь не показывала на территории Украины поединок с участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Sport24.

Телеканал объяснил свои действия тем, что правительство Украины постановило не транслировать бои с участием российского спортсмена. Отмечается, что на территории страны был показан весь турнир UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, за исключением поединка между Олейником и американцем Дерриком Льюисом.

Ранее 9 августа Олейник проиграл Льюису. Американец обрушил соперника мощным ударом и досрочно завершил бой в начале второго раунда.

Прошлый поединок россиянина против бразильца Фабрисиу Вердума, состоявшийся в мае этого года, также не транслировался на Украине. Тогда российский боец одержал победу раздельным решением судей.

Олейнику запрещен въезд на территорию Украины с 2015 года.