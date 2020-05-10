Украинские власти запретили показ боя Олейника в UFC

Телекомпания Setanta Sports не транслировала на территории Украины поединок с участием российского тяжеловеса Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Sport24.

В пресс-службе канала подтвердили, что украинские власти запретили показ боя 42-летнего уроженца Харькова. Остальные поединки попали в трансляцию.

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Ранее 10 мая во Флориде, США, состоялся UFC 249. В главном поединке турнира победу над Тони Фергюсоном одержал Джастин Гэтжи.

До этого Олейник раздельным решением судей одержал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом. Последний — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

В январе Setanta Sports также не показала бой с участием Олейника. Тогда россиянин одержал досрочную победу над американцем Морисом Грином, вынудив его сдаться.

Олейнику запрещен въезд на территорию Украины с 2015 года.

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