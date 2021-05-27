Наука и техника
 
Последние новости
Германия допустила санкции против транзита российского газа через Белоруссию
В Европе удивились решению России о полетах в обход Белоруссии
Исследовавший НЛО экс-чиновник пожаловался на угрозы Пентагона
Пушков ответил на слова президента Польши о «ненормальной России»
Мишустин прибыл в Минск
Туристов предупредили об одной опасности при поездках в Санкт-Петербург
Раскрыты доходы Рогозина
Белорусским силовикам пообещали 11 миллионов евро за арест Лукашенко
Девушки нашли новый способ отвадить парней
Глава Microsoft заявил о приближении описанной в романе Оруэлла реальности
Новости партнеров

В Польше заявили о разложении ВМС страны

Перейти в «Мою Ленту»
ORP Orzeł
ORP Orzeł
Фото: Wikipedia

Члены экипажа единственной субмарины ВМС Польши раскритиковали командование флота и сообщили о плачевном состоянии подводной лодки. Об этом сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

Сообщается, что польские моряки с подлодки ORP Orzeł отправили открытое письмо в несколько редакций местных СМИ. В том числе сообщение получило Gazeta Wyborcza. В письме говорится, что моряки субмарины вынуждены обратиться в такой форме из-за того, что опасаются за свои жизни: «Мы рискуем своими жизнями в бессмысленной маркетинговой кампании польского правительства». Из текста следует, что каждый выход в море может закончиться трагедией, так как ВМС Польши находятся в стадии частичного разложения, Orzeł пребывает в плачевном состоянии и дает течи.

Моряки рассказывают, что во время недавних маневров случился инцидент, из-за которого экипаж чуть не погиб: «Проблемы связаны с техническим состоянием балластных цистерн. Только чудом удалось всплыть». В написанном военными сообщении говорится, что даже система связи на субмарине не работает так, как надо: «Вообще странно, что лодка в таком состоянии выходит в море».

«Мы не хотим разделить судьбу экипажа подлодки "Курск", а также судьбу аргентинской субмарины "Сан-Хуан" или индонезийской Nanggala-402», — заявили подписавшиеся моряки. Они заметили, что готовы отдать свои жизни за страну, но не из-за «бездарности и капризов начальства».

В своих проблемах военные моряки обвиняют командование и власти Польши и отмечают, что их действия «привели к ситуации, при которой жизнь подводников подвергается опасности». Отмечается, что письмо было разослано в СМИ без согласования с командованием.

ORP Orzeł — относящаяся к проекту 877Э подводная лодка. Она была построена на судостроительном предприятии «Красное Сормово» в Горьком (сейчас — Нижний Новгород) и введена в эксплуатацию в апреле 1986 года.

В конце апреля стало известно, что единственная находящаяся на вооружении Военно-морских сил Польши подлодка Orzeł перестала стрелять из-за неполадок торпедных аппаратов. Все шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов субмарины вышли из строя, поскольку ими долго не пользовались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Мы не хотим разделить судьбу экипажа подлодки «Курск»: подводники с ДЭПЛ Orzeł ВМС Польши направили письмо в прессу
Единственная подлодка ВМС Польши перестала стрелять
В Польше взорвалась «бомба-землетрясение» времен Второй мировой
Украина захотела купить списанные в Польше советские катера
Польша задумалась о покупке французских подводных лодок
Польша потратит на развитие ВМС 18 миллиардов злотых
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 5 апреля
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года

«Обманули самым неслыханным образом»

Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
16:2524 мая

В США назвали способ «выбить» Россию из Центральной Азии

14:5424 мая

Samsung высмеяла iPhone

13:2824 мая

Раскрыты схемы обмана при ремонте смартфона

Наука и техника00:0127 марта

Последний вздох

Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
12:1524 мая

Зарядка для iPhone взрывом повредила студентке глаз

11:1024 мая

Рогозин оценил выступление Маска перед россиянами

10:3424 мая

Создателей Cyberpunk 2077 засудят

Наука и техника00:0223 марта
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.

«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»

Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
09:0824 мая

Названы самые популярные смартфоны

06:4824 мая

Раскрыта истинная эффективность масок в борьбе с коронавирусом

03:5124 мая

Росгвардия приняла на вооружение «Рысь»

Россия
Названы профессии для обязательной вакцинации от COVID-19
В Москве воссоздали исторический розарий
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Чертежи и фотографии нереализованных советских построек теперь доступны онлайн
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне
Все материалы
Экономика
Россияне заинтересовались иностранными акциями
Международные резервы России достигли максимума за всю историю
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
ПСБ поддержит полумарафон в Нижнем Новгороде
Цены на кофе взлетели
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту
Невеста застряла в пробке по дороге на свадьбу после четырех попыток выйти замуж
Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 443 тысячи рублей
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Собака сбежала из дома и погибла в пасти трехметрового аллигатора
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы