В Польше заявили о разложении ВМС страны

Члены экипажа единственной субмарины ВМС Польши раскритиковали командование флота и сообщили о плачевном состоянии подводной лодки. Об этом сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

Сообщается, что польские моряки с подлодки ORP Orzeł отправили открытое письмо в несколько редакций местных СМИ. В том числе сообщение получило Gazeta Wyborcza. В письме говорится, что моряки субмарины вынуждены обратиться в такой форме из-за того, что опасаются за свои жизни: «Мы рискуем своими жизнями в бессмысленной маркетинговой кампании польского правительства». Из текста следует, что каждый выход в море может закончиться трагедией, так как ВМС Польши находятся в стадии частичного разложения, Orzeł пребывает в плачевном состоянии и дает течи.

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Моряки рассказывают, что во время недавних маневров случился инцидент, из-за которого экипаж чуть не погиб: «Проблемы связаны с техническим состоянием балластных цистерн. Только чудом удалось всплыть». В написанном военными сообщении говорится, что даже система связи на субмарине не работает так, как надо: «Вообще странно, что лодка в таком состоянии выходит в море».

«Мы не хотим разделить судьбу экипажа подлодки "Курск", а также судьбу аргентинской субмарины "Сан-Хуан" или индонезийской Nanggala-402», — заявили подписавшиеся моряки. Они заметили, что готовы отдать свои жизни за страну, но не из-за «бездарности и капризов начальства».

В своих проблемах военные моряки обвиняют командование и власти Польши и отмечают, что их действия «привели к ситуации, при которой жизнь подводников подвергается опасности». Отмечается, что письмо было разослано в СМИ без согласования с командованием.

ORP Orzeł — относящаяся к проекту 877Э подводная лодка. Она была построена на судостроительном предприятии «Красное Сормово» в Горьком (сейчас — Нижний Новгород) и введена в эксплуатацию в апреле 1986 года.

В конце апреля стало известно, что единственная находящаяся на вооружении Военно-морских сил Польши подлодка Orzeł перестала стрелять из-за неполадок торпедных аппаратов. Все шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов субмарины вышли из строя, поскольку ими долго не пользовались.