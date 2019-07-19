Украина захотела купить списанные в Польше советские катера

Киев изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта 1241 «Молния» — «Металович» и «Ролник». Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на источники.

В настоящее время эти катера находятся в распоряжении польского Агентства военного имущества и выставлены на продажу по цене 800 тысяч злотых за каждый (210 тысяч долларов США). По информации издания, для оценки целесообразности приобретения польских корветов министерством обороны Украины представители ВМС Украины предварительно уже осмотрели предлагаемые корабли.

Катера «Металович» и «Ролник» были сняты с вооружения ВМС Польши в декабре 2013 года. Они, как и два других корабля проекта 1241 «Молния» ─ «Горник» и «Хутник», были приняты на вооружение в период с 1983-го по 1989 год. Производились корабли на судостроительном заводе «Вымпел» в российском Рыбинске.

Первые два катера проекта «Молния» ВМС Польши вывели из своего состава в мае 2005 года. В марте 2006 года с вооружения также были сняты противокорабельные ракеты П-15 «Термит» (основное вооружение катеров), поэтому «Металович» и «Ролник» дослуживали свой срок будучи вооруженными только артиллерийской установкой АК-176М калибра 76 миллиметров и двумя установками АК-630М калибра 30 миллиметров.

Водоизмещение катеров проекта 1241РЭ составляло 455 тонн при длине 57 метров, ширине 10,2 метра и осадке 2,5 метра. Корабли были способны развивать скорость до 42 узлов, а автономность их плавания составляла десять суток.

В составе ВМС Украины уже входили четыре катера проекта 1241, которые достались Киеву после раздела Черноморского флота СССР. В 2012 году два таких катера были выведены из состава украинского флота, а оставшиеся два после воссоединения Крыма с Россией остались на территории полуострова.

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