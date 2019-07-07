Зеленский призвал Запад модернизировать украинский флот

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров страны оказать помощь в модернизации флота. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша общая цель — это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой ВМС. На этом пути мы ощущаем весомую поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю», — заявил украинский лидер.

В июне украинские дипломаты сообщили о начале предоставления Киеву военной помощи со стороны Вашингтона в размере 250 миллионов долларов. Данная сумма предусмотрена на покупку как нелетальных, так и летальных видов оружия. Отдельная поддержка будет оказана Военно-морским силам Украины.

Украинские дипломаты поблагодарили американских партнеров за «продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией» и выразили уверенность в том, что эта финансовая помощь свидетельствует о признании Вашингтоном успехов украинских реформ, в частности закона «О национальной безопасности Украины», который определяет курс страны в НАТО и ЕС.

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