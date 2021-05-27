Организаторы «Евровидения-2021» объявили о продолжении шоу

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2021» объявили о том, что в этом году шоу продолжится в онлайн формате. Об этом они сообщили на своем YouTube-канале.

По их словам, на официальном канале конкурса появятся видео с выступлениями конкурсантов, которые те записали на случай ограничений из-за коронавируса. Организаторы «Евровидения» отмечают, что они создали два специальных шоу: ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22:00 мск, а с финалистами — 29 мая в то же время. Ведущей онлайн-мероприятия станет Криста Сиегфридс.

Ранее сообщалось, что песня Zitti E Buoni итальянской группы Måneskin вошла в топ-10 самых популярных треков мира. Композиция победителей «Евровидения-2021» заняла девятое место в мировом рейтинге стримингового сервиса Spotify и набрала более 3,9 миллиона прослушиваний. Отмечается, что в первую сотню чарта попали и другие участники конкурса.

Группа Måneskin победила на «Евровидении», набрав 524 балла. Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, оказалась на девятом месте.