Российское жюри «Евровидения» объяснило свой выбор

Российское жюри музыкального конкурса «Евровидения» объяснило свой выбор. Об этом сообщает Super.

В этом году в состав судей вошли певица Юлия Волкова, хореограф Алла Сигалова, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, диджей Леонид Руденко, бас-гитарист и композитор Леонид Гуткин. Зрителей удивило, что их оценки во многом не совпали с голосованием аудитории.

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Так, эксперты дали лишь один балл представителю Швейцарии Gjon’s Tears, который в итоге занял третье место. Кандидатка от Франции Барбара Прави получила от России ноль очков, хотя оказалась на втором месте. При этом протеже Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко, которая представляла Молдавию, была удостоена 12 баллов.

Волкова и Сигалова отказались комментировать свой выбор, в то время как Руденко заявил, что в номерах Франции и Швейцарии не было ничего нового. «Франция представила песню, которая на манер Эдит Пиаф, которую много десятилетий мы слышали, и она французская песня-клише. Ничего нового не было сказано. Я не увидел в них ничего. Что касается Швейцарии, она вообще прошла мимо меня», — отметил диджей. Он добавил, что недостаточно просто выступить с красивой песней.

Гуткин назвал Прави «вторичной Эдит Пиаф» и похвалил номер Гордиенко. «Молдова и Азербайджан — это очень крепкие, профессиональные, интересные номера. Это называется европейский конкурс песни, поэтому для меня как для автора здесь важна песня», — пояснил музыкант.

Гарипова сказала, что опиралась на собственные впечатления. Ее расстраивало, что у некоторых исполнителей, несмотря на хорошую композицию, были вокальные ошибки. В других случаях песня, наоборот, была слабее номера и артиста, добавила певица.